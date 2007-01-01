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    Дзюба – о гонке бомбардиров в отборе Евро-2020: «Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?»

    Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).

    • В активе 31-летнего футболиста восемь голов в семи играх квалификации.
    • В гонке бомбардиров турнира Дзюбу опережает только израильтянин Эран Захави, отличившийся 10 раз.

    «У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача – чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома», – сказал Дзюба.

    Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +280

      playsh 54 минуты назад

      Не правильно поставлен вопрос.
      Надо спрашивать - " что он пьёт? "

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