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  • Дзюба – о гонке бомбардиров в отборе Евро-2020: «Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?»

Дзюба – о гонке бомбардиров в отборе Евро-2020: «Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?»

11 октября 2019, 01:51
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Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).

  • В активе 31-летнего футболиста восемь голов в семи играх квалификации.
  • В гонке бомбардиров турнира Дзюбу опережает только израильтянин Эран Захави, отличившийся 10 раз.

«У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача – чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома», – сказал Дзюба.

Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Израиль Дзюба Артем Захави Эран
Комментарии (6)
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Plyash
1570748829
Не правильно поставлен вопрос. Надо спрашивать - " что он пьёт? "
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Мост
1570774119
"Пирожки!"
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moskowcity-petrv
1570775448
Кошерную еду)
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Я - легенда
1570782253
Ну, конечно, Захави же играет за "Гуанчжоу Фули". Х.у.л.и!
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нейтральныйкакникто
1570783342
Что он ест ? ....А что ты НЮХАЕШЬ? ....... Даже не стесняясь камеры-ответь
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