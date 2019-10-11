Дзюба – о гонке бомбардиров в отборе Евро-2020: «Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?»

Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).

В активе 31-летнего футболиста восемь голов в семи играх квалификации.

В гонке бомбардиров турнира Дзюбу опережает только израильтянин Эран Захави, отличившийся 10 раз.

«У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача – чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома», – сказал Дзюба.

Дзюба: «Сегодня понял, что гимн России для меня круче гимна Лиги чемпионов»