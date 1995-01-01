Главный тренер Шотландии Кларк: «Мы с уважением относимся к России, не взирая на матч регбийных сборных»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2020 с Россией (10 октября, 21:45).

— У некоторых игроков сборной травмы. Насколько это тяжело для вас?

— Да, у нас были травмы в последнее время. Но если кто-то выбывает, это дает шанс молодежи проявить себя. Это неотъемлемая часть игр за сборную.

— Что нужно укрепить сборной в первую очередь?

— Футбол такая вещь, где все взаимосвязано. Конечно, нам надо укреплять оборону, мы пропустили несколько голов, которые не должны были упускать. Но нам надо усилить игру в целом, чтобы этого не происходило.

— Вы говорили, что хотели бы закончить групповой турнир как можно выше. Но результат уже не так важен, будете ли привлекать молодежь на них?

— Нет. Никто просто так приглашаться в сборную не будет, мы хотим получить результат. Мы постараемся извлечь в оставшихся матчах максимум и взять 12 очков. Завтра будет непростая игра, но мы хотим добиться результата в нем.

— Какая у вас задача на предстоящий матч? Взять три очка?

— Конечно, очки очень важны. Нам важно показать хорошую игру. Если команда показывает хороший футбол, то за этим последуют и очки.

— Сегодня регбисты сборной России проиграли Шотландии 0:61. Они призвали футболистов отомстить. Вы готовы к тому, что россияне будут мстить завтра?

— Безотносительно регбийного матча мы с уважением относимся к сборной России по футболу. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы хорошо выступить в матче со сборной России.