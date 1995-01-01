На матч Россия – Шотландия продано около 60 тысяч билетов

то ли дело спартаг! собравший 9333 зрителей на матче еврокубка недавно!
На матч группового этапа отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.
Матч пройдет в четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
- По итогам игрового дня россияне могут квалифицироваться на чемпионат Европы. Для этого команде Станислава Черчесова нужна собственная победа, а также ничья в матче Казахстана и Кипра.
- После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.