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    На матч Россия – Шотландия продано около 60 тысяч билетов

    На матч группового этапа отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.

    Матч пройдет в четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.

    • По итогам игрового дня россияне могут квалифицироваться на чемпионат Европы. Для этого команде Станислава Черчесова нужна собственная победа, а также ничья в матче Казахстана и Кипра.
    • После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +185

      alarm 36 минут назад

      то ли дело спартаг! собравший 9333 зрителей на матче еврокубка недавно!

      0
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      Рейтинг: +6203

      FanatSerj 1 час назад

      Отличная посещаемость, к матчу еще подтянуться.
      Но тут все логично, как сборная играет, так на неё и ходят.

      0
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      Рейтинг: +9874

      vladimir-7 > FanatSerj 8 минут назад

      Еще школьники ПОДТЯНУТСЯ и будут свидетелями бойни.

      0
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