Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Булыкин – о «Витессе»: «Пока конкуренты играют на три фронта, у команды Слуцкого есть возможность вырваться в лидеры, но удержать эти позиции будет сложно»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об успешном выступлении в этом сезоне «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого.

    «В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд». Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции.

    Голландская лига – это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком», – сказал Булыкин.

    • «Витесс» набрал 20 очков в девяти турах Эредивизи.
    • Команда Слуцкого делит третье место в турнирной таблице чемпионата с «АЗ Алкмааром».
    • Булыкин выступал за три голландских клуба – «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru