Булыкин – о «Витессе»: «Пока конкуренты играют на три фронта, у команды Слуцкого есть возможность вырваться в лидеры, но удержать эти позиции будет сложно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об успешном выступлении в этом сезоне «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого.

«В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд». Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции.

Голландская лига – это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком», – сказал Булыкин.