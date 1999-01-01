Булыкин – о «Витессе»: «Пока конкуренты играют на три фронта, у команды Слуцкого есть возможность вырваться в лидеры, но удержать эти позиции будет сложно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об успешном выступлении в этом сезоне «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого.
«В Голландии сложно быть на первом месте, если ты не «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд». Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры. Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции.
Голландская лига – это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков. Для Слуцкого это еще и возможность совершенствовать свое владение иностранным языком», – сказал Булыкин.
- «Витесс» набрал 20 очков в девяти турах Эредивизи.
- Команда Слуцкого делит третье место в турнирной таблице чемпионата с «АЗ Алкмааром».
- Булыкин выступал за три голландских клуба – «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».