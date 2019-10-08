Жоау Мариу: «Бернарду Силва – отличный парень, которого я знаю много лет. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики»

Конечно лучше раздуть историю на пустом месте, чем реальные дела решать, шоу ...
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поддержал хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме.
«Бернарду – отличный парень, которого я знаю уже много лет. Нет смысла обвинять его в чем-то несерьезном. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики. Бернарду – очень стойкий, он прекрасно понимает, что правда за нами. Это была обычная шутка, на которую Менди совершенно не обиделся. Надеюсь, он сможет направить свои мысли на сборную Португалии, поскольку Бернарду – важный игрок для нас»,– приводит слова футболиста сайт португальской радиостанции Renascenca.
Силве грозит 6-матчевая дисквалификация за твит про Бенжамина Менди.
- 22 сентября Силва в твиттере опубликовал мем про Менди. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
- Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
- Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.