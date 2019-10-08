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    Жоау Мариу: «Бернарду Силва – отличный парень, которого я знаю много лет. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поддержал хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме.

    «Бернарду – отличный парень, которого я знаю уже много лет. Нет смысла обвинять его в чем-то несерьезном. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики. Бернарду – очень стойкий, он прекрасно понимает, что правда за нами. Это была обычная шутка, на которую Менди совершенно не обиделся. Надеюсь, он сможет направить свои мысли на сборную Португалии, поскольку Бернарду – важный игрок для нас»,– приводит слова футболиста сайт португальской радиостанции Renascenca.

    Силве грозит 6-матчевая дисквалификация за твит про Бенжамина Менди.

    • 22 сентября Силва в твиттере опубликовал мем про Менди. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
    • Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
    • Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
    • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.

    Источник: Renascenca

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33421

      portero 31 минуту назад

      Конечно лучше раздуть историю на пустом месте, чем реальные дела решать, шоу ...

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