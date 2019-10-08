Жоау Мариу: «Бернарду Силва – отличный парень, которого я знаю много лет. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поддержал хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме.

«Бернарду – отличный парень, которого я знаю уже много лет. Нет смысла обвинять его в чем-то несерьезном. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики. Бернарду – очень стойкий, он прекрасно понимает, что правда за нами. Это была обычная шутка, на которую Менди совершенно не обиделся. Надеюсь, он сможет направить свои мысли на сборную Португалии, поскольку Бернарду – важный игрок для нас»,– приводит слова футболиста сайт португальской радиостанции Renascenca.

Силве грозит 6-матчевая дисквалификация за твит про Бенжамина Менди.