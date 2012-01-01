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    The Guardian: Бернарду Силве грозит 6-матчевая дисквалификация за твит про Менди

    Полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву могут дисквалифицировать на шесть матчей, сообщает The Guardian.

    Согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии, такое наказание полагается футболистам за оскорбления на расовой почве.

    Независимая специальная комиссия изучит случай с участием португальца и вынесет итоговое решение.

    • 22 сентября Силва в твиттере опубликовал мем про партнера по команде Бенжамина Менди. В левой части картинки было изображено детское фото темнокожего защитника «Сити». Справа находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos с шоколадным человечком. Силва подписал картинку фразой: «Угадайте, кто?»
    • Менди оценил шутку, написав в ответ: «1:0 в твою пользу».
    • Впоследствии португалец удалил твит с мемом, после чего написал сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом».
    • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что Силва и Менди – друзья, и постоянно шутят друг над другом.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1398

      Shaitan. 1 час назад

      идиоты, в конец уже рехнулись..

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