The Guardian: Бернарду Силве грозит 6-матчевая дисквалификация за твит про Менди

Полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву могут дисквалифицировать на шесть матчей, сообщает The Guardian.

Согласно регламенту Футбольной ассоциации Англии, такое наказание полагается футболистам за оскорбления на расовой почве.

Независимая специальная комиссия изучит случай с участием португальца и вынесет итоговое решение.