Фернандес тренируется по индивидуальной программе, Кузяев и Баринов – с ограничениями

Сборная России продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Шотландией.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Он продолжит готовиться к игре с Шотландией под присмотром специалистов.
С небольшими ограничениями работали хавбек «Зенита» Далер Кузяев и полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.
- Россия сыграет с Шотландией 10 октября, начало матча – 21:45 мск.
- После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.