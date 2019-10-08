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    Фернандес тренируется по индивидуальной программе, Кузяев и Баринов – с ограничениями

    Сборная России продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Шотландией.

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Он продолжит готовиться к игре с Шотландией под присмотром специалистов.

    С небольшими ограничениями работали хавбек «Зенита» Далер Кузяев и полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.

    • Россия сыграет с Шотландией 10 октября, начало матча – 21:45 мск.
    • После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.

    Источник: Sport24

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