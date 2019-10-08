Фернандес тренируется по индивидуальной программе, Кузяев и Баринов – с ограничениями

Сборная России продолжает подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Шотландией.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес провел занятие по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Он продолжит готовиться к игре с Шотландией под присмотром специалистов.

С небольшими ограничениями работали хавбек «Зенита» Далер Кузяев и полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.