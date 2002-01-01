Семин: «Рад за Жемалетдинова. На сегодняшний момент он достоин сборной России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебютный вызов в сборную России полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в «Локомотиве» проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определенный стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить», — сказал Семин.