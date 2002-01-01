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    Семин: «Рад за Жемалетдинова. На сегодняшний момент он достоин сборной России»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебютный вызов в сборную России полузащитника Рифата Жемалетдинова.

    «Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в «Локомотиве» проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определенный стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить», — сказал Семин.

    • Тренерский штаб сборной России назвал игроков, вызванных в команду на матчи с Шотландией и Кипром. В их числе оказался и Жемалетдинов.
    • В текущем сезоне хавбек «Локо» сыграл 12 матчей, забил гол и отдал четыре ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +737

      Decorhome 46 минут назад

      Надеюсь мы увидим его на поле

      0
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      Рейтинг: +7471

      parevg 1 час назад

      Я думаю его просто вызвали, для количества в заявке, играть он не будет.

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      Рейтинг: +41

      Sanzhakov 1 час назад

      Если для стимула расти дальше, то отличный вызов. С вратарями так же надо. А так по мне даже Байрамян по сильнее будет

      0
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