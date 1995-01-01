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    Директор Okko – о сбоях с трансляциями: «Нашли решение, которое должно исключить подобные проблемы»

    Генеральный директор интернет-сервиса Okko Иван Гродецкий прокомментировал проблемы с доступом к некоторым трансляциям АПЛ. Компания владеет эксклюзивными правами на показ чемпионата Англии в России.

    «Такие инциденты невозможно предсказать. Теперь мы вместе с провайдером нашли решение, которое должно исключить появление подобных проблем в будущем», – сказал Гродецкий в интервью The Guardian.

    • Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ на выходных.
    • Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был возмущен трансляцией матча «Челси»«Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере.
    • На следующий день после твита Оздоева сообщалось, что некоторые экс-комментаторы «Матч ТВ», в числе которых Роман Гутцайт, пытались вернуться обратно на канал.

    Источник: The Guardian

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