Директор Okko – о сбоях с трансляциями: «Нашли решение, которое должно исключить подобные проблемы»

Генеральный директор интернет-сервиса Okko Иван Гродецкий прокомментировал проблемы с доступом к некоторым трансляциям АПЛ. Компания владеет эксклюзивными правами на показ чемпионата Англии в России.

«Такие инциденты невозможно предсказать. Теперь мы вместе с провайдером нашли решение, которое должно исключить появление подобных проблем в будущем», – сказал Гродецкий в интервью The Guardian.