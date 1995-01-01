Черчесов: «В моем понимании Дасаев – лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа»

Главный тренер сборной России, бывший голкипер Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими вратарями в истории страны.

«Когда я еще там (в Северной Осетии) жил, все время говорили: «Дасаев, Дасаев», – потом рядом с ним оказался в «Спартаке», вместе играли и росли. В моем понимании он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы.

«Зарубежных многих знаю. Давид Де Хеа? Мои – лучшие», — приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.

Ринат Дасаев – заслуженный мастер спорта СССР (1988), серебряный призер чемпионата Европы 1988 года. Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, чемпион СССР по футболу 1979, 1987 годов.