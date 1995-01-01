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    Черчесов: «В моем понимании Дасаев – лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа»

    Главный тренер сборной России, бывший голкипер Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими вратарями в истории страны.

    «Когда я еще там (в Северной Осетии) жил, все время говорили: «Дасаев, Дасаев», – потом рядом с ним оказался в «Спартаке», вместе играли и росли. В моем понимании он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так, Игорь Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы.

    «Зарубежных многих знаю. Давид Де Хеа? Мои – лучшие», — приводит слова главного тренера сборной России ТАСС.

    Ринат Дасаев – заслуженный мастер спорта СССР (1988), серебряный призер чемпионата Европы 1988 года. Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, чемпион СССР по футболу 1979, 1987 годов.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9739

      vladimir-7 24 минуты назад

      Черчесов с гор спустился, читать не умел, а Л.Яшин уже не играл, откуда
      про него узнаешь.

      1
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      Рейтинг: +728

      GSmall > vladimir-7 5 минут назад

      Так то,Дасаев единственный кто в ФИФА 100 от нас.Так что всё честно

      0
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      Рейтинг: +1385

      Борат 1 час назад

      а чё про зятя молчишь?))) не полюбил ещё?)))

      0
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