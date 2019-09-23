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    Сутормин – о своей свадьбе в день матча сборной: «Черчесов позвонил и сказал, чтобы я занимался своими делами»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как его свадьба совпала с попаданием в расширенный список национальной команды.

    — Вы женились в день матча сборной России, перед этим попав в ее расширенный список. Как это выглядело? Гости собрались перед большим экраном?

    — Ха-ха, нет. В тот вечер мы футбол особо не смотрели. Но получилось действительно смешно. Свадьбу мы с Мариной планировали за год, сначала назначили ее на 1 июня — на неделю раньше. Потом, когда появился календарь РПЛ, я понял, что на эти выходные у «Оренбурга» возможны стыковые матчи, поэтому лучше перенести и быть спокойным.

    Перенес и оказался в расширенном списке. Свадьбу можно было перенести еще раз, но Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я занимался своими делами — на моей карьере в сборной это никак не отразится», – сказал Сутормин.

    • 14 мая Сутормина впервые включили в расширенный список сборной России – для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0). В окончательный состав хавбек не вошел.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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