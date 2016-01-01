Уткин – о проверке судей на детекторе лжи: «Эта процедура направлена на то, чтобы унизить»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна проверять арбитров РПЛ на детекторе лжи.

Данную инициативу поддержал президент ЦСКА Евгений Гинер .

. Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил о готовности пройти проверку.

«На месте судей я бы, конечно, отказался проходить проверку, да еще и по предложению – в риторическом отношении это звучит как требование – президента футбольного клуба; любого – и тем более Гинера, который работает в российском футболе дольше любого из действующих арбитров.

Почему бы я отказался? Да потому, что это унизительно. Проверяйте новых. Я, судья (ставлю себя на место арбитра), работаю уже n лет. У всех на глазах. Есть что-то? Давайте конкретно. Эта процедура вообще направлена на то, чтобы унизить.

Простой вопрос: а президенты/владельцы клубов почему этого требуют – и не проходят сами? Ведь если кто-то платит, то... Кто?! Нет уж, давайте все вместе. И результаты открытые.

И давайте четко подразделять: проблема с качеством или с честностью? Если первое – детектор лжи поможет не в большей степени, чем анализ мочи. Если второе... Давайте вы первые. И давайте в рамках проверки Следственного Комитета, что ли. Потому что если есть разумные подозрения, то их надо обоснованно изложить», – написал Уткин в своем телеграм-канале.