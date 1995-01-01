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    Журналист Егоров: зимой «Спартак» может сыграть сначала в США, а потом на турнире «Матч ТВ»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» зимой может принять участие в двух товарищеских турнирах.

    «По турниру в Катаре зимой. «Матч ТВ» рассылает клубам предложение об участии в турнире. Речь идет о сроках с 31 января по 10 февраля 2020 года. То есть «Спартак» может сыграть сначала в США (и выход из отпуска будет сверхранний), а потом, вернувшись в Москву, полететь в Катар на второй сбор», – написал Егоров в своем телеграме.

    • Товарищеский турнир Florida Cup 2020 пройдет в Орландо с 15 по 18 января следующего года.
    • Участие в соревнованиях, помимо «Спартака», подтвердили бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колубийский «Атлетико Насьональ».
    • В январе «Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер» в Катаре.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2066

      InterMilLano1908 41 минуту назад

      Зачем этот позор??? Уже все поняли что этот недо кубок только во вред клубам...

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