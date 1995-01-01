Журналист Егоров: зимой «Спартак» может сыграть сначала в США, а потом на турнире «Матч ТВ»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Спартак» зимой может принять участие в двух товарищеских турнирах.

«По турниру в Катаре зимой. «Матч ТВ» рассылает клубам предложение об участии в турнире. Речь идет о сроках с 31 января по 10 февраля 2020 года. То есть «Спартак» может сыграть сначала в США (и выход из отпуска будет сверхранний), а потом, вернувшись в Москву, полететь в Катар на второй сбор», – написал Егоров в своем телеграме.