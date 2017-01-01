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    Жирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о настрое получить путевку на Евро-2020 досрочно.

    «В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады», – сказал Жирков.

    • Сборной России осталось провести четыре матча отбора – с Шотландией и Бельгией дома, а также с Кипром и Сан-Марино в гостях.
    • По итогам шести туров в активе россиян 15 очков. Отставание от лидирующих бельгийцев – три балла.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10552

      Garrincha58 4 минуты назад

      да и так отберётесь тут и к бабке не ходи, осталось не проиграть Кипру и выиграть у Сан Марино

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2789

      AtticusFinch 20 минут назад

      обыграй Бельгия и отберись досрочно -в чём проблема-то!?)

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