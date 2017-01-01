Жирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о настрое получить путевку на Евро-2020 досрочно.

«В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады», – сказал Жирков.