Жирков: «Было бы приятно отобраться на Евро-2020 досрочно»

да и так отберётесь тут и к бабке не ходи, осталось не проиграть Кипру и выиграть у Сан Марино
Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о настрое получить путевку на Евро-2020 досрочно.
«В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на чемпионат Европы уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады», – сказал Жирков.
- Сборной России осталось провести четыре матча отбора – с Шотландией и Бельгией дома, а также с Кипром и Сан-Марино в гостях.
- По итогам шести туров в активе россиян 15 очков. Отставание от лидирующих бельгийцев – три балла.