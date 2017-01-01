Роналду – о покере Литве: «Наслаждаюсь этим моментом. Я должен и дальше помогать сборной»

Атакующий игрок сборной Португалии Криштиану Роналду оформил покер в матче шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (5:1). Представитель «Ювентуса» рассчитывает, что будет и впредь приносить пользу команде.

«Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом из-за уровня, который мы показываем в последних матчах. Я должен и дальше помогать сборной. Мы все ближе к Евро-2020. Я думаю, будет достаточно, если мы выиграем один из двух ближайших матчей», – цитирует Роналду A Bola.

Литва – 40-я сборная, ворота которой поразил Роналду.

Португалия в группе идет второй, лидирует Украина.

11 октября португальцы дома сыграют с Люксембургом.

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