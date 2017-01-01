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    Роналду – о покере Литве: «Наслаждаюсь этим моментом. Я должен и дальше помогать сборной»

    Атакующий игрок сборной Португалии Криштиану Роналду оформил покер в матче шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (5:1). Представитель «Ювентуса» рассчитывает, что будет и впредь приносить пользу команде.

    «Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом из-за уровня, который мы показываем в последних матчах. Я должен и дальше помогать сборной. Мы все ближе к Евро-2020. Я думаю, будет достаточно, если мы выиграем один из двух ближайших матчей», – цитирует Роналду A Bola.

    • Литва – 40-я сборная, ворота которой поразил Роналду.
    • Португалия в группе идет второй, лидирует Украина.
    • 11 октября португальцы дома сыграют с Люксембургом.

    Великий матч Англии и Косово, рекордище Криша, стыд Гризманна – все это один вечер сборных

    Источник: A Bola

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