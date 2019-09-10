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    Великий матч Англии и Косово, рекордище Криша, стыд Гризманна – все это один вечер сборных


    2.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 00:06
    Получилось насыщенно.

    Прошел еще один игровой день квалификации Евро-2020. Все фавориты ожидаемо победили, кроме исландцев, которые проиграли сборной Албании. Мы посмотрели три главных матча дня и выделили самое главное и прикольное.

    Заруба Англии и Косово

    Сборная Косово забила англичанам на 35-й секунде. В последний раз в матчах с участием сборной Англии гол на первой минуте забивался в мае 2003 года. Тогда это сделал Гарет Саутгейт, который сейчас тренирует англичан.

    В 2019-м англичане быстро отыгрались и вообще забили пять голов за первый тайм. Один из героев – Джейдон Санчо: он стал третьим футболистом из Бундеслиги, забивавшим за сборную Англии. А еще у него на счету 18 ассистов с начала прошлого сезона – больше, чем у любого другого игрока топ-5 европейских лиг.

    Другие герои – Кейн и Стерлинг: они в последних трех матчах квалификации создали друг для друга четыре гола. Три раза после передач Стерлинга забивал Кейн; один раз Рахим забил с паса Гарри.

    Но Кейн также отметился неудачным действием – не реализовал пенальти. С февраля 2018-го он забил все свои одиннадцатиметровые (14 подряд), но вратарь Косово Мурич прервал эту серию. Последним кипером, отбивавшим пенальти Кейна, был Лорис Кариус.

    Во втором тайме Косово забила еще два гола и стала первой командой с 2007-го года, которая забила три мяча в гостях у Англии. В последний раз это делала Хорватия в той самой игре, которая помогла сборной России попасть на Евро-2008.

    Неудачи Гризманна

    До сентября 2019-го Антуан Гризманн забил семь из семи пенальти за сборную Франции. В этом месяце он промазал два раза из двух. Два раза раза за три дня.

    Правда, это не помешало французам обыграть Андору (3:0). Гризманн так и не забил, зато отдал голевой пас на Лангле.

    Величие Роналду

    Криштиану Роналду оформил восьмой хет-трик за Португалию. Теперь на его счету ровно треть хет-триков в истории сборной (8/24). А еще Литва стала сороковой сборной, которой забивал Роналду.

    После хет-трика Криш забил еще мяч. Только три игрока в истории сборной Португалии забивали четыре и больше голов за матч: Эйсебиу (в 1966), Нуну Гомеш (в 2012) и Роналду (2016, 2019).

    А вот список лучших бомбардиров сборных за всю историю футбола:

    3) Ференц Пушкаш, Венгрия (84 гола)

    2) Криштиану Роналду, Португалия (93 гола)

    1) Али Даеи, Иран (109 голов).

    Успеет до завершения карьеры Роналду догнать иранца? Осталось 16 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Goal
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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