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    Сантуш – после покера Роналду Литве: «Криштиану – лучший в мире. Он предоставил доказательство»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий после матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (5:1). Криштиану Роналду оформил покер.

    «Криштиану – лучший в мире. Он предоставил ясное и твердое доказательство», – цитирует специалиста A Bola.

    • Литва – 40-я сборная, ворота которой поразил Роналду.
    • Португалия в группе идет второй, лидирует Украина.
    • Португальцы – действующие чемпионы Европы.

    Великий матч Англии и Косово, рекордище Криша, стыд Гризманна – все это один вечер сборных

    Источник: A Bola

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +683

      petr69 41 минуту назад

      Великий велик везде, будь то ЛЧ. сборная или любой чемпионат

      1
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      Рейтинг: +683

      petr69 1 час назад

      может поиграет еще лет 5

      1
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      ...
      Рейтинг: -86

      BARCLAYS_APL > petr69 19 минут назад

      С его физой тренировкой он может до 50 играть

      1
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      ...
      Рейтинг: +683

      petr69 > BARCLAYS_APL 13 минут назад

      Действительно. Просто какой то идеал

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