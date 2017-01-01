Сантуш – после покера Роналду Литве: «Криштиану – лучший в мире. Он предоставил доказательство»

Великий велик везде, будь то ЛЧ. сборная или любой чемпионат
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий после матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (5:1). Криштиану Роналду оформил покер.
«Криштиану – лучший в мире. Он предоставил ясное и твердое доказательство», – цитирует специалиста A Bola.
- Литва – 40-я сборная, ворота которой поразил Роналду.
- Португалия в группе идет второй, лидирует Украина.
- Португальцы – действующие чемпионы Европы.
Великий матч Англии и Косово, рекордище Криша, стыд Гризманна – все это один вечер сборных