Отбор ЧЕ-2020. Франция разгромила Андорру, Исландия проиграла Албании

В матче шестого тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Франции встретилась с Андоррой. Команда Дидье Дешама крупно победила.

Лидирует в группе Турция. Она в гостях разгромила молдаван, а в другой встрече сборная Исландии забила два гола, но уступила албанцам.

Отбор ЧЕ-2020. Группа Н. 6-й тур

Франция – Андорра – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коман, 18; 2:0 – Ленгле, 52; 3:0 – Бен-Йеддер, 90+1.

Молдавия – Турция – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Тосун, 37; 0:2 – Туруч, 57; 0:3 – Тосун, 79; 0:4 – Ясиджи, 88.

Албания – Исландия – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дермаку, 32; 1:1 – Сигурдссон, 47; 2:1 – Хисай, 52; 2:2 – Сигторссон, 58; 3:2 – Роши, 78; 4:2 – Чикалеши, 83.

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