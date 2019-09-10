Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Отбор ЧЕ-2020. Франция разгромила Андорру, Исландия проиграла Албании

    В матче шестого тура отборочного цикла Евро-2020 сборная Франции встретилась с Андоррой. Команда Дидье Дешама крупно победила.

    Лидирует в группе Турция. Она в гостях разгромила молдаван, а в другой встрече сборная Исландии забила два гола, но уступила албанцам.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа Н. 6-й тур

    Франция – Андорра – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коман, 18; 2:0 – Ленгле, 52; 3:0 – Бен-Йеддер, 90+1.

    Молдавия – Турция – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тосун, 37; 0:2 – Туруч, 57; 0:3 – Тосун, 79; 0:4 – Ясиджи, 88.

    Албания – Исландия – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дермаку, 32; 1:1 – Сигурдссон, 47; 2:1 – Хисай, 52; 2:2 – Сигторссон, 58; 3:2 – Роши, 78; 4:2 – Чикалеши, 83.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2019 23:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1692

      SarJr 8 минут назад

      ндя, теперь у исландии полная задница, если хотят выходить на евро

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru