Черчесов: «Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жестко, но у нас так»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в отборочных матчах Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

«Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жестко, но у нас так.

Возвращение Жиркова? Мы общались с Юрой два раза. С футболистами надо общаться и показывать другую сторону. Видите, не зря общались. Юра помощник, он в нужном состоянии, все видели, почему он в сборной. Мы тренировочный процесс под него подгоняем, когда он у нас. Мы никогда никого не вычеркиваем. Мы сами были в их возрасте, знаем, как они думали», — сказал Черчесов в эфире «России 24».