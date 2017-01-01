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    Черчесов: «Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жестко, но у нас так»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в отборочных матчах Евро-2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

    «Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жестко, но у нас так.

    Возвращение Жиркова? Мы общались с Юрой два раза. С футболистами надо общаться и показывать другую сторону. Видите, не зря общались. Юра помощник, он в нужном состоянии, все видели, почему он в сборной. Мы тренировочный процесс под него подгоняем, когда он у нас. Мы никогда никого не вычеркиваем. Мы сами были в их возрасте, знаем, как они думали», — сказал Черчесов в эфире «России 24».

    • В прошедших отборочных матчах Евро-2020 Россия обыграла сборные Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).
    • После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.

    Источник: «Россия 24»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2203

      TOMSON 14 минут назад

      Джанаев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Олег1204 17 минут назад

      А чем Ионов заслужил? Тем что умеет бить с метра мимо ворот?

      0
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