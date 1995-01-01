Черчесов: «Мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать»

Миранчуки пытаются что-то придумать , творить, а тут всё заточено под подачу на Дзюбу. Постоянные игры с третьесортными соперниками ( тем более победы) "замыливают глаз". Тренер , вы в застои, вы ничего другого не можете предложить. Даже с этими соперниками сыграть в два напа вы боитесь. Для чего вам Смолов и тем более Чалов ????
Новички с другим видением игры вам не подходят, какой нах скрытый пас , подавай на Дзюбу. А Дзюба был вчера одним из худших ( после Черышева), но меняете вы Миранчука и Ахметова .
Я болею за Спартак. Зобнин у нас среди худших , но вызывается в сборную , за какие заслуги ????
Обыграли команды с мировым рейтингом 48, 98, 121, 212 и крыша у многих поехала. Фото из раздевалок !!! ппц...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в национальной команде.
«В чем проблема Антона Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Миранчуку шанс дается, и его нужно использовать – тогда он закрепится в основе. В «Локо» они с братом играют постоянно, и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной. Хотя я их не закрепощаю. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», – сказал Черчесов в эфире «России 24».
- Антон Миранчук остался в запасе на игру с Шотландией (2:1).
- В матче с Казахстаном (1:0) хавбек сыграл 58 минут.