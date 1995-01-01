Черчесов: «Мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в национальной команде.

«В чем проблема Антона Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Миранчуку шанс дается, и его нужно использовать – тогда он закрепится в основе. В «Локо» они с братом играют постоянно, и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной. Хотя я их не закрепощаю. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», – сказал Черчесов в эфире «России 24».