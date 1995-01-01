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    Черчесов: «Мы не можем вечно давать шансы, и Антон Миранчук должен это понимать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в национальной команде.

    «В чем проблема Антона Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Миранчуку шанс дается, и его нужно использовать – тогда он закрепится в основе. В «Локо» они с братом играют постоянно, и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной. Хотя я их не закрепощаю. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1018

      Alekxei Z. 4 минуты назад

      Миранчуки пытаются что-то придумать , творить, а тут всё заточено под подачу на Дзюбу. Постоянные игры с третьесортными соперниками ( тем более победы) "замыливают глаз". Тренер , вы в застои, вы ничего другого не можете предложить. Даже с этими соперниками сыграть в два напа вы боитесь. Для чего вам Смолов и тем более Чалов ????
      Новички с другим видением игры вам не подходят, какой нах скрытый пас , подавай на Дзюбу. А Дзюба был вчера одним из худших ( после Черышева), но меняете вы Миранчука и Ахметова .
      Я болею за Спартак. Зобнин у нас среди худших , но вызывается в сборную , за какие заслуги ????
      Обыграли команды с мировым рейтингом 48, 98, 121, 212 и крыша у многих поехала. Фото из раздевалок !!! ппц...

      1
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      Рейтинг: +1310

      Антон bx14e 14 минут назад

      "Вечно"...
      Ты,п и д о ра си на ,его в первый раз выпустил на 1 тайм,и хочешь хет-трика??
      твои уродцы кривоногие(норштейтер,кудряшов,зобнин,ионов и тд) топчут без пользы поле.НИЧЕГО не могут сами,обыграть-х е р!
      я тебе,членчесов,желаю поскорее свалить с занимаемой должности в "Московский Арарат" навсегда!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1310

      Антон bx14e 25 минут назад

      Ты бы своих чурок из сборной убрал,а Миранчукам дал возможность самим определять место на поле! Они "свободные художники"!
      А не как с казахами: головина-в центр против команды,которая заставляет себя атаковать,и делай что хочешь..
      Монаковец даже пасов ему,сосланному на правый фланг непривычный,не давал в нужный момент!
      ..Что тут говорить...Сделали тренером сборной дырявого вратаря

      0
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      Рейтинг: +1377

      РМЗ 29 минут назад

      Сильно сказал

      0
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      Рейтинг: +734

      Niko 31 минуту назад

      Согласен с Саламычем. Очень слабо выглядят в сборной братья

      1
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      Рейтинг: +231

      Nintendo8800 44 минуты назад

      усатый вообще баран

      -1
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      Рейтинг: +2959

      paracetamol 45 минут назад

      Миранчук вообще нулевой был. 40 лямов евро за него деповский грузин просит! Курам на смех, для внутреннего потребления в качестве слабительного...

      4
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      Рейтинг: +20

      Ссппааррттаакк 58 минут назад

      Им еще по 23 года. У парней все впереди.

      0
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      Рейтинг: +2959

      paracetamol > Ссппааррттаакк 45 минут назад

      Пора бы уже и состояться.

      0
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      Рейтинг: +1200

      Борат 1 час назад

      по ходу муранчуки и на евро не поедут)))

      3
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      Рейтинг: +7334

      parevg 1 час назад

      Они гораздо лучше действуют вместе, по одному их эффективность падает.

      1
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