Черчесов: «Гол шотландцев? Я не считаю, что это ошибка Гилерме»

Защищать своих это хорошо, но это была ошибка Гилерме, извините, не зафиксировать этот мяч было ошибкой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру вратаря Маринато Гилерме в эпизоде с голом Шотландии, когда хавбек Джон Макгинн открыл счет.
«Я не считаю, что это ошибка. Там миллиметры от головы Джикии. Если бы Джикия туда не побежал, он бы спокойно взял мяч. А так, думал, что Джикия срежет и произошел такой казус. Я и тогда на пресс-конференции сказал и вчера, что меня интересует то, что происходит после того, как человек ошибся.
Все допускают ошибки. Тот, кто не видел этот момент, и не подумал бы, что вратарь ошибся. Гилерме отыграл отлично, и мы в нем не сомневаемся, как и в других», – сказал Черчесов в эфире «России 24».
- Россия обыграла Шотландию со счетом 2:1.
- С Казахстаном Гилерме отыграл на «ноль» (1:0).
- После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2019