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    Черчесов: «Гол шотландцев? Я не считаю, что это ошибка Гилерме»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру вратаря Маринато Гилерме в эпизоде с голом Шотландии, когда хавбек Джон Макгинн открыл счет.

    «Я не считаю, что это ошибка. Там миллиметры от головы Джикии. Если бы Джикия туда не побежал, он бы спокойно взял мяч. А так, думал, что Джикия срежет и произошел такой казус. Я и тогда на пресс-конференции сказал и вчера, что меня интересует то, что происходит после того, как человек ошибся.

    Все допускают ошибки. Тот, кто не видел этот момент, и не подумал бы, что вратарь ошибся. Гилерме отыграл отлично, и мы в нем не сомневаемся, как и в других», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    • Россия обыграла Шотландию со счетом 2:1.
    • С Казахстаном Гилерме отыграл на «ноль» (1:0).
    • После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3497

      Zubo 6 минут назад

      Защищать своих это хорошо, но это была ошибка Гилерме, извините, не зафиксировать этот мяч было ошибкой

      0
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      Рейтинг: +443

      Mister_Tomsk 55 минут назад

      Там сложно было уловить такой мяч, плюс ни хрена не видно, мяч из-за защитника вынырнул

      1
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      Рейтинг: +20

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Может я не прав простите, но мне кажется что Джикия помешал Гильерме.

      0
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      Рейтинг: +5877

      piligrim1986 1 час назад

      ага, конечно, просто не свезло

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      Рейтинг: +14287

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это несчастный случай, 100% !!!

      0
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      Рейтинг: +1200

      Борат 2 часа назад

      вот оно что михалыч! т.е. саламыч...

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