Черчесов: «Гол шотландцев? Я не считаю, что это ошибка Гилерме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру вратаря Маринато Гилерме в эпизоде с голом Шотландии, когда хавбек Джон Макгинн открыл счет.

«Я не считаю, что это ошибка. Там миллиметры от головы Джикии. Если бы Джикия туда не побежал, он бы спокойно взял мяч. А так, думал, что Джикия срежет и произошел такой казус. Я и тогда на пресс-конференции сказал и вчера, что меня интересует то, что происходит после того, как человек ошибся.

Все допускают ошибки. Тот, кто не видел этот момент, и не подумал бы, что вратарь ошибся. Гилерме отыграл отлично, и мы в нем не сомневаемся, как и в других», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

Россия обыграла Шотландию со счетом 2:1.

С Казахстаном Гилерме отыграл на «ноль» (1:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.