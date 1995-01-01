Главный тренер Шотландии Кларк: «Нам надо зацепиться за третье место»

А с третьего места тоже можно попасть на евро?
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил шансы на выход из группы после поражения от сборной Бельгии (0:4) в рамках отбора к Евро-2020.
«Отбор на Евро для нас еще не закончился. Нам надо зацепиться за третье место. Еще есть возможность набрать 12 очков. Эта цель вполне выполнима. По завершению отбора мы должны убедиться, что занимаем нужное место в группе – это важно для рейтинга», – заявил главный тренер Шотландии.
- Бельгия с 18 очками возглавляет группу I.
- У России – 15, у Казахстана и Кипра – по семь, у Шотландии – шесть очков.
- Следующий матч сборная Шотландии проведет 10 октября со сборной России в Москве.