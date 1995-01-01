Главный тренер Шотландии Кларк: «Нам надо зацепиться за третье место»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил шансы на выход из группы после поражения от сборной Бельгии (0:4) в рамках отбора к Евро-2020.

«Отбор на Евро для нас еще не закончился. Нам надо зацепиться за третье место. Еще есть возможность набрать 12 очков. Эта цель вполне выполнима. По завершению отбора мы должны убедиться, что занимаем нужное место в группе – это важно для рейтинга», – заявил главный тренер Шотландии.