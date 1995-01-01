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    Главный тренер Шотландии Кларк: «Нам надо зацепиться за третье место»

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил шансы на выход из группы после поражения от сборной Бельгии (0:4) в рамках отбора к Евро-2020.

    «Отбор на Евро для нас еще не закончился. Нам надо зацепиться за третье место. Еще есть возможность набрать 12 очков. Эта цель вполне выполнима. По завершению отбора мы должны убедиться, что занимаем нужное место в группе – это важно для рейтинга», – заявил главный тренер Шотландии.

    • Бельгия с 18 очками возглавляет группу I.
    • У России – 15, у Казахстана и Кипра – по семь, у Шотландии – шесть очков.
    • Следующий матч сборная Шотландии проведет 10 октября со сборной России в Москве.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Rasil 1 час назад

      А с третьего места тоже можно попасть на евро?

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      ...
      Рейтинг: +8063

      KLIM777 > Rasil 1 час назад

      да, на сони плейстейшен

      2
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      ...
      Рейтинг: +8219

      Cules2013 > Rasil 7 минут назад

      нет, тренер говорит о рейтинге, чтобы попасть в нужную корзину на следующую жеребьёвку, этот отбор для Шотландии уже окончен.

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