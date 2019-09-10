Жирков: «Секрет моей игры? Я же не Роналдиньо. Играет вся команда»

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над сборной Казахстана (1:0) в отборе к Евро-2020.

«Тяжелый матч, хорошо, что выиграли на последних минутах. Очень тяжелая игра. Все было, как всегда, через два дня на третий матч, ничего сложного.

В чем секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Сегодня взяли важные три очка, оторвались от сборной Шотландии, все в наших руках.

У нас в конце не получался последний пас. Хорошо, что Фернандес забил. Соперник хорошо играл в обороне, не оставлял свободные зоны, компактно и быстро перемещался.

Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался», – рассказал Жирков.