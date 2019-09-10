Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Жирков: «Секрет моей игры? Я же не Роналдиньо. Играет вся команда»

    Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над сборной Казахстана (1:0) в отборе к Евро-2020.

    «Тяжелый матч, хорошо, что выиграли на последних минутах. Очень тяжелая игра. Все было, как всегда, через два дня на третий матч, ничего сложного.

    В чем секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Сегодня взяли важные три очка, оторвались от сборной Шотландии, все в наших руках.

    У нас в конце не получался последний пас. Хорошо, что Фернандес забил. Соперник хорошо играл в обороне, не оставлял свободные зоны, компактно и быстро перемещался.
    Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался», – рассказал Жирков.

    • Сборная России одержала пять побед подряд и занимает второе место в отборочной группе.
    • Накануне Жирков отличился за «Зенит» в матче против «Спартака», а также в составе сборной России против Шотландии (2:1).
    • Футболисту – 36 лет.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1570

      алдан2014 27 минут назад

      Ответ мужа,а не Дзюбы -хвастунишки

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru