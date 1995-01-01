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    Семенов: «В перерыве состоялся серьезный разговор»

    Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал победу над сборной Казахстана (1:0) в матче отбора к Евро-2020.

    «Наш гол назревал, у нас были моменты, но не удавалось их реализовать – то передачи не проходили, то исполнение… Но дотерпели, сверху нам воздалось за это.

    В перерыве состоялся серьезный разговор. Мы сами понимали, что нужно прибавлять в темпе. Стали более организованно и настырно выглядеть в атаке», – заявил Семенов.

    • Единственный гол на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес.
    • Россия идет второй в отборочной группе с 15 очками.
    • Бельгия на первом месте (18 очков).

    Источник: «Матч ТВ»

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