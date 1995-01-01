Семенов: «В перерыве состоялся серьезный разговор»

Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал победу над сборной Казахстана (1:0) в матче отбора к Евро-2020.

«Наш гол назревал, у нас были моменты, но не удавалось их реализовать – то передачи не проходили, то исполнение… Но дотерпели, сверху нам воздалось за это.

В перерыве состоялся серьезный разговор. Мы сами понимали, что нужно прибавлять в темпе. Стали более организованно и настырно выглядеть в атаке», – заявил Семенов.