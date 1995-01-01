Мартинес: «Нам важно финишировать в группе на первом месте»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над сборной Шотландии (4:0) в рамках отбора к Евро-2020.

«Мы понимали, что выиграть сегодня будет важно. Мы фактически вышли из группы, если учитывать, что следующая наша игра с Сан-Марино. Нам важно финишировать в группе на первом месте. Сегодня я доволен игрой. С первых минут мы усердно работали и показали свой класс.

Голы? Сложно отметить отдельно один, все были красивыми. Мы постоянно давили и создавали моменты, при этом оба центрдефа забили.

У нас хорошая и опытная команда. Мы хотим упорно работать и стремиться к большим победам. Мы сохранили такой настрой с чемпионата мира», – сказал Мартинес.