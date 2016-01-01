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    Головин: «Были не в лучшей физической форме после тяжелой игры в Шотландии»

    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мыслями после победы своей команды над Казахстаном в матче 6-го тура отбора Евро-2020.

    «Были не в лучшей физической форме сегодня, потому что была тяжелая игра в Шотландии. Был бы ещe один день отдыха, выглядели бы лучше. Но главное, что взяли три очка. 100% у нас не было, но владели инициативой.

    Где-то давали сопернику полувыходы в контратаках. Не хватало последнего паса, удара дальнего. У меня пара ударов пошла не в створ, буду работать. Пытались атаковать по-разному, не всегда получалось. Не всe было идеально, но есть три очка.

    Гол? У нас во время подачи всегда много игроков в штрафной. Главное не на кого подаешь, а в какую зону, куда будут набегать. Фернандес хорошо сыграл. Мне казалось, что в любом случае забьeм. Я посмотрел на табло, но там не показывало время, даже не знал, сколько осталось до конца», – сказал Головин.

    • Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0.
    • Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес после навеса Головина.
    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

    Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2793

      RotBerg 10 минут назад

      Пару ударов? Летели все мячи от тебя куда угодно только не в створ. Хлеще только дутый Миранчук

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