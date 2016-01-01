Головин: «Были не в лучшей физической форме после тяжелой игры в Шотландии»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мыслями после победы своей команды над Казахстаном в матче 6-го тура отбора Евро-2020.

«Были не в лучшей физической форме сегодня, потому что была тяжелая игра в Шотландии. Был бы ещe один день отдыха, выглядели бы лучше. Но главное, что взяли три очка. 100% у нас не было, но владели инициативой.

Где-то давали сопернику полувыходы в контратаках. Не хватало последнего паса, удара дальнего. У меня пара ударов пошла не в створ, буду работать. Пытались атаковать по-разному, не всегда получалось. Не всe было идеально, но есть три очка.

Гол? У нас во время подачи всегда много игроков в штрафной. Главное не на кого подаешь, а в какую зону, куда будут набегать. Фернандес хорошо сыграл. Мне казалось, что в любом случае забьeм. Я посмотрел на табло, но там не показывало время, даже не знал, сколько осталось до конца», – сказал Головин.

Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес после навеса Головина.

после навеса Головина. «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов