Тренер сборной Казахстана: «У россиян особо не было моментов»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча 6-го тура отбора Евро-2020 против России.

«Мы понимали, с каким соперником играем, что будем обороняться большую часть времени. Поэтому сосредоточились на правильной обороне, не было особо моментов у соперника. Упустили всего одно стандартное положение, но проиграли.

Жаль, что игроки, которые показали хороший футбол, боролись до конца и отдали все силы, не заработали ни одного очка. С Дзюбой справились, готовились, не позволили ему создать никаких острых моментов», – сказал Билек.

Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес .

. «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов