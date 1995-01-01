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    Тренер сборной Казахстана: «У россиян особо не было моментов»

    Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча 6-го тура отбора Евро-2020 против России.

    «Мы понимали, с каким соперником играем, что будем обороняться большую часть времени. Поэтому сосредоточились на правильной обороне, не было особо моментов у соперника. Упустили всего одно стандартное положение, но проиграли.

    Жаль, что игроки, которые показали хороший футбол, боролись до конца и отдали все силы, не заработали ни одного очка. С Дзюбой справились, готовились, не позволили ему создать никаких острых моментов», – сказал Билек.

    Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +460

      de bruyne 7 минут назад

      Конечно небыло когда вы два автобуса в штрафном поставили... зачем вообще футбол тогда играть если цель сидеть командой у себя штрафном

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