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    Йович усугубил травму, выйдя на 87-й минуте матча с Португалией

    Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2020 с Португалией (2:4).

    Сообщается, что 21-летний форвард травмировался ещe во время подготовки к игре, а затем усугубил повреждение, выйдя за несколько минут до финального свистка.

    После проведeнного медицинским штабом осмотра было принято решение, что Йович не поможет сербской национальной команде в матче с Люксембургом.

    • Этим летом Йович перешeл в «Реал» из «Айнтрахта» за 60 млн евро.
    • За мадриский клуб нападающий провeл 3 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.
    • Матч Люксембург – Сербия запланирован на 10 сентября.
    • После четырeх сыгранных туров сербы занимают четвeртое место в группе B, набрав четыре очка.

    Источник: Федерация футбола Сербии

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