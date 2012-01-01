Йович усугубил травму, выйдя на 87-й минуте матча с Португалией

Мда.
Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2020 с Португалией (2:4).
Сообщается, что 21-летний форвард травмировался ещe во время подготовки к игре, а затем усугубил повреждение, выйдя за несколько минут до финального свистка.
После проведeнного медицинским штабом осмотра было принято решение, что Йович не поможет сербской национальной команде в матче с Люксембургом.
- Этим летом Йович перешeл в «Реал» из «Айнтрахта» за 60 млн евро.
- За мадриский клуб нападающий провeл 3 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.
- Матч Люксембург – Сербия запланирован на 10 сентября.
- После четырeх сыгранных туров сербы занимают четвeртое место в группе B, набрав четыре очка.