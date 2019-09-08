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    Черчесов: «Беговая работа сборной России в матче с Шотландией была не сопоставима с ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана обратил внимание на сравнительно с ЧМ-2018 низкий объем беговой работы команды в последней игре с Шотландией (2:1).

    «Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая», – сказал тренер.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +210

      Swamp_07 2 минуты назад

      Можно подумать РПЛ бежит. А вообще чтобы бежать надо и быстрее думать, если техника позволит.

      0
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      Рейтинг: +1233

      klim2m 19 минут назад

      ))))))

      0
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