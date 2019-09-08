Черчесов: «Беговая работа сборной России в матче с Шотландией была не сопоставима с ЧМ-2018»

Можно подумать РПЛ бежит. А вообще чтобы бежать надо и быстрее думать, если техника позволит.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана обратил внимание на сравнительно с ЧМ-2018 низкий объем беговой работы команды в последней игре с Шотландией (2:1).
«Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая», – сказал тренер.
- Сборная России на текущий момент самая результативная команда отбора.
- Казахстан в группе идет третьим, отставая от России на пять очков.
- Лидирует в группе Бельгия.