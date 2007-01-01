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    Саутгейт – после разгрома Болгарии: «Нам не хватает напряженных матчей»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил исход матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Болгарии (4:0). Хет-триком отметился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    «Нам не хватает напряженных матчей, какие были в Лиге наций. В тех играх мы многому научились. Теперь мы компенсируем их отсутствие тренировками. Их сложность должна быть достаточно высока», – полагает Саутгейт, чьи слова приводит ВВС.

    • Англичане лидируют в группе, не потеряв за три игры ни одного очка.
    • 10 сентября Англия встретится дома с Косово.
    • На Евро-2016 британцы вылетели в 1/8 финала от исландцев.

    Источник: ВВС

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