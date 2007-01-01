Саутгейт – после разгрома Болгарии: «Нам не хватает напряженных матчей»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил исход матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Болгарии (4:0). Хет-триком отметился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Нам не хватает напряженных матчей, какие были в Лиге наций. В тех играх мы многому научились. Теперь мы компенсируем их отсутствие тренировками. Их сложность должна быть достаточно высока», – полагает Саутгейт, чьи слова приводит ВВС.