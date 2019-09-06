Сборная России подарила организаторам матча матрeшку в шотландском стиле

Официальный твиттер сборной России сообщает, что после матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии принимающая сторона получила небольшой подарок.
«Большое спасибо сотрудникам шотландской футбольной ассоциации и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас – маленький подарок из России: наша традиционная матрeшка в шотландском стиле», – говорится в публикации.
- Россия одержала волевую победу над Шотландией со счетом 2:1.
- «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.
Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?
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— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019