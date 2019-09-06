Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Сборная России подарила организаторам матча матрeшку в шотландском стиле

    Официальный твиттер сборной России сообщает, что после матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии принимающая сторона получила небольшой подарок.

    «Большое спасибо сотрудникам шотландской футбольной ассоциации и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас – маленький подарок из России: наша традиционная матрeшка в шотландском стиле», – говорится в публикации.

    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

    Источник: Официальный твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73640
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru