Сборная России подарила организаторам матча матрeшку в шотландском стиле

Официальный твиттер сборной России сообщает, что после матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии принимающая сторона получила небольшой подарок.

«Большое спасибо сотрудникам шотландской футбольной ассоциации и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас – маленький подарок из России: наша традиционная матрeшка в шотландском стиле», – говорится в публикации.

Россия одержала волевую победу над Шотландией со счетом 2:1.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?