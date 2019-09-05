Отбор ЧЕ-2020. Финляндия благодаря голу второго бомбардира АПЛ Пукки победила Грецию, боснийцы всухую разгромили Лихтенштейн

Сборная Финляндии в матче пятого тура группы J отборочного цикла Евро-2020 победила Грецию. Единственный гол забил форвард Теему Пукки, идущий в списке бомбардиров АПЛ текущего сезона на втором месте.

В другой встрече боснийцы всухую разгромили Лихтенштейн. Лидирует в группе Италия, не потерявшая за пять матчей ни одного очка. Вторыми идут финны.

Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 5-й тур

Финляндия – Греция – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пукки, 52 (с пенальти).

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гояе, 11; 2:0 – Малин, 80; 3:0 – Джеко, 85; 4:0 – Вишча, 87; 5:0 – Гояе, 89.

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