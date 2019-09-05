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    Отбор ЧЕ-2020. Испания в меньшинстве победила Румынию, Швеция всухую разгромила Фареры

    Состоялись матчи отборочного цикла Евро-2020 в рамках пятого тура группы F. Испания в гостях победила Румынию, причем чемпионы мира 2010 года заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Диего Льоренте.

    В другой встрече шведы всухую разгромили Фарерские острова. Испанцы лидируют в группе, второй идет сборная Швеции.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа F. 5-й тур

    Румыния – Испания – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рамос, 29 (с пенальти); 0:2 – Алькасер, 47; 1:2 – Андоне, 59.

    Удаления: нет – Льоренте, 79.

    Фарерские острова – Швеция – 0:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Исак, 12; 0:2 – Исак, 15; 0:3 – Линделеф, 23; 0:4 – Квайсон, 41.

    Норвегия – Мальта – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Берг, 34; 2:0 – Кинг, 45+1 (с пенальти).

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2019 23:37
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