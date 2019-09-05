Рамос благодаря голу Румынии вошел в топ-десять бомбардиров сборной Испании

В эти минуты проходит матч пятого тура группы F отборочного цикла Евро-2020 между сборными Румынии и Испании. Один из голов у гостей забил защитник Серхио Рамос.

Для представителя мадридского «Реала» это 21 мяч за сборную. Благодаря ему футболист вошел в топ-десять бомбардиров команды. Лидирует в нем с 59 голами Давид Вилья.