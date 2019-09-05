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    Рамос благодаря голу Румынии вошел в топ-десять бомбардиров сборной Испании

    В эти минуты проходит матч пятого тура группы F отборочного цикла Евро-2020 между сборными Румынии и Испании. Один из голов у гостей забил защитник Серхио Рамос.

    Для представителя мадридского «Реала» это 21 мяч за сборную. Благодаря ему футболист вошел в топ-десять бомбардиров команды. Лидирует в нем с 59 голами Давид Вилья.

    • Рамос выступает за сборную с 2005 года.
    • В ее составе игрок дважды брал чемпионат Европы, один раз – чемпионат мира.
    • Вместе с «Реалом» защитник три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2019 23:18
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