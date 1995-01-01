Отбор ЧЕ-2020. Италия в гостях в большинстве одержала волевую победу над Арменией

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Завершился матч пятого тура отборочной группы J Евро-2020 между сборными Армении и Италии. Гости одержали волевую победу, решающий гол забил Лоренцо Пеллегрини.
У армян отличился нападающий «Сочи» Александр Карапетян. Он же в первом тайме получил вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Итальянцы с отрывом в шесть очков лидируют в группе.
Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 5-й тур
Голы: 1:0 – Карапетян, 11; 1:1 – Белотти, 28; 1:2 – Пеллегрино, 77; 1:3 – Белотти, 80.
Удаления: Карапетян, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.