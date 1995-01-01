Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Отбор ЧЕ-2020. Италия в гостях в большинстве одержала волевую победу над Арменией

    Завершился матч пятого тура отборочной группы J Евро-2020 между сборными Армении и Италии. Гости одержали волевую победу, решающий гол забил Лоренцо Пеллегрини.

    У армян отличился нападающий «Сочи» Александр Карапетян. Он же в первом тайме получил вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. Итальянцы с отрывом в шесть очков лидируют в группе.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 5-й тур

    Армения – Италия – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Карапетян, 11; 1:1 – Белотти, 28; 1:2 – Пеллегрино, 77; 1:3 – Белотти, 80.

    Удаления: Карапетян, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      vikmanuel 51 минуту назад

      Прогнозы на футбол >> black-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3294

      dinar7777dinar 1 час назад

      Мхитарян идиот запорол 2 момента .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10509

      Garrincha58 1 час назад

      судья просто подлость совершил,дал две карточки Карапетяну ни за что

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33207

      MaxRnD > Garrincha58 1 час назад

      Да, евротолернатный ушлёпок со свистком сломал очень симпатичную игру сб. Армении. Мхитарян мог пару забить, а Оганесян тот вообще, как Марадона, пол сборной Италии один в один обыгрывал ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      Adekvat07 > Garrincha58 1 час назад

      "Ни за что" такого не бывает

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33207

      MaxRnD > Adekvat07 1 час назад

      Это в идеальных системах не бывает, а в жизни - сплошь и рядом ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1714

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Что и требовалось доказать..жалко Армяне вдесятером весь второй тайм отпахали..

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru