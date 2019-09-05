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    Черчесов: «Завтра игра за шесть очков. Хотя математикой заниматься бы не хотелось»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Шотландии в Глазго.

    «Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будет делать результат.

    Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась – останется еще пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», – сказал Черчесов в ходе пресс-конференции.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Источник: Sport24

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    05.09.2019 15:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 5 сентября 2019, 19:18

      Чуйкой чую - матч превратится в жвачку ,такую тягомотину от которой хотся рыгать...Шотландцы никто ,ну и черчесовцы икру метать не будут....всем щастье.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2019, 17:02

      Лысый, какая тебе математика, тебе доступна только арифметика.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 5 сентября 2019, 16:40

      Шотландцы тоже математику знают, могут продуплить вас) да и я надеюсь, что вас продуплят, очень хочется, чтобы выступление на ЧМ в России донесло до вас, что играть вы не умеете и деньги путина, просто вам помогли

      -2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > BlackMurder 5 сентября 2019, 17:39

      Ты откуда, гнида, вылез? С какой целью гадишь на форуме, ублюдок? Смысл?
      Такие тебе три вопроса, гнида. На засыпку.
      А сыграть хорошо наша сборная обязана. Императив, однако!

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Дедуктор 5 сентября 2019, 19:54

      Защеку наваляю узнаешь кто гнида, вафля беззубая

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Дедуктор 5 сентября 2019, 19:55

      Еще раз, ты опущеный рот свой в мою сторону откроешь своими вопросами, пошлю туда, куда все клубы россии попадут, а потом и вашу сборную туда же, чурка безпризорная

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