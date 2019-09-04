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    «Не скучайте, скоро увидимся». Сборная России вылетела в Шотландию

    Сборная России отправилась на матч отборочного этапа Евро-2020 с шотландской командой, который пройдет в Глазго.

    Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото из самолета, на котором изображен полузащитник «Монако» Александр Головин.

    «Взлетаем! Не скучайте, скоро увидимся», – говорится в подписи к посту.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +564

      Untitled-1 1 минуту назад

      да мы и не скучали

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      Рейтинг: +196

      fabio_c 11 минут назад

      сборная россии вылетела...=)

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      Рейтинг: +7976

      KLIM777 19 минут назад

      8 игроков разве хватит?

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      Рейтинг: +27

      NEONFOL > KLIM777 17 минут назад

      С нашей огромной страны и столько нормальных не насобирать

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      Рейтинг: +7976

      KLIM777 > NEONFOL 15 минут назад

      или это с Головиным никто просто не хочет сидеть из-за его петушиной прически?

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