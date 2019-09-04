«Не скучайте, скоро увидимся». Сборная России вылетела в Шотландию

да мы и не скучали
Сборная России отправилась на матч отборочного этапа Евро-2020 с шотландской командой, который пройдет в Глазго.
Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото из самолета, на котором изображен полузащитник «Монако» Александр Головин.
«Взлетаем! Не скучайте, скоро увидимся», – говорится в подписи к посту.
- Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.
- 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.
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— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019