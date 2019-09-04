«Не скучайте, скоро увидимся». Сборная России вылетела в Шотландию

Сборная России отправилась на матч отборочного этапа Евро-2020 с шотландской командой, который пройдет в Глазго.

Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото из самолета, на котором изображен полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Взлетаем! Не скучайте, скоро увидимся», – говорится в подписи к посту.

Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.

9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.