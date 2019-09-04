«Игрок и игрочишка». Слуцкий пошутил про фото Головина и Дзюбы

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в инстаграме прокомментировал совместное фото игроков сборной России Александра Головина и Артема Дзюбы.

«Игрок и игрочишка. Справа налево, конечно», – написал Слуцкий в комментарии к посту Дзюбы, который выложил фото.

Ранее российский тренер опубликовал в соцсетях тепловую карту своих перемещений по технической зоне.

48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.

В стартовавшем сезоне команда из Арнема набрала 11 очков в пяти турах и вышла в лидеры Эредивизие.