Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    «Игрок и игрочишка». Слуцкий пошутил про фото Головина и Дзюбы

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в инстаграме прокомментировал совместное фото игроков сборной России Александра Головина и Артема Дзюбы.

    «Игрок и игрочишка. Справа налево, конечно», – написал Слуцкий в комментарии к посту Дзюбы, который выложил фото.

    Ранее российский тренер опубликовал в соцсетях тепловую карту своих перемещений по технической зоне.

    • 48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.
    • В стартовавшем сезоне команда из Арнема набрала 11 очков в пяти турах и вышла в лидеры Эредивизие.

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -31

      saf05 32 минуты назад

      Игрок и игрочишка Слуцкий тренеришка.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Константинн 39 минут назад

      По мне, так оба игрочишки.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      Борат 52 минуты назад

      хорошая у него шутка юмора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2755

      AtticusFinch 1 час назад

      Легенды...обыгравшие звёздную сборную Саудовской Аравии...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      DemSerg 1 час назад

      5 с плюсом

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru