«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс» за оскорбление капитана «Селтика»

«Рейнджерс» пожизненно забанил фаната за насмешку над покойной сестрой капитана «Селтика» Скотта Брауна.

2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби в рамках чемпионата Шотландии (2:0). После матча, когда капитан «Селтика» подходил к автобусу, один из болельщиков принципиального соперника выкрикнул: «Как сестра?». В ответ Браун остановился и уставился на фаната.

В отделе по работе с болельщиками «Рейнджерс» пообещали изолировать шутника.

Сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.