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    «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс» за оскорбление капитана «Селтика»

    «Рейнджерс» пожизненно забанил фаната за насмешку над покойной сестрой капитана «Селтика» Скотта Брауна.

    2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби в рамках чемпионата Шотландии (2:0). После матча, когда капитан «Селтика» подходил к автобусу, один из болельщиков принципиального соперника выкрикнул: «Как сестра?». В ответ Браун остановился и уставился на фаната.

    В отделе по работе с болельщиками «Рейнджерс» пообещали изолировать шутника.

    Сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.

    Источник: The Scottish Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +453

      OBOLEV 18 минут назад

      Бывают же долб****! Руководство Ренжеров молодцы.

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