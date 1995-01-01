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    Зидан: «Я надеюсь, что Азар не сыграет за сборную. Это пойдет на пользу всем, в том числе Бельгии»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил недовольство вызовом в сборную Бельгии хавбека Эдена Азара.

    «Конечно, он может отправиться в расположение национальной команды, но в настоящее время он не может играть. Сам Эден это понимает, и мы тоже в курсе ситуации с его здоровьем. Я надеюсь, что он не будет играть. Это пойдет на пользу всем, в том числе сборной Бельгии.

    Очевидно, что мне не нравится видеть игроков команды травмированными, но, к сожалению, от этого нельзя застраховаться, такие вещи случаются. Наши врачи и физиотерапевты делают все возможное, чтобы игроки как можно скорее восстанавливались. Надеюсь, что в скором времени мы сможем всех увидеть на поле», – сказал Зидан.

    • В конце августа Азар, который еще полностью не восстановился от травмы, был вызван в сборную Бельгии на матчи с Сан-Марино и Шотландией.
    • 6 сентября Бельгия на выезде сыграет с Сан-Марино. 9 сентября бельгийцы проведут гостевой матч с Шотландией.

    Источник: Reuters

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      Cules2013 1 час назад

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