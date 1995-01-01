Зидан: «Я надеюсь, что Азар не сыграет за сборную. Это пойдет на пользу всем, в том числе Бельгии»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил недовольство вызовом в сборную Бельгии хавбека Эдена Азара.

«Конечно, он может отправиться в расположение национальной команды, но в настоящее время он не может играть. Сам Эден это понимает, и мы тоже в курсе ситуации с его здоровьем. Я надеюсь, что он не будет играть. Это пойдет на пользу всем, в том числе сборной Бельгии.

Очевидно, что мне не нравится видеть игроков команды травмированными, но, к сожалению, от этого нельзя застраховаться, такие вещи случаются. Наши врачи и физиотерапевты делают все возможное, чтобы игроки как можно скорее восстанавливались. Надеюсь, что в скором времени мы сможем всех увидеть на поле», – сказал Зидан.