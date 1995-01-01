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    Родри, Сусо, Себальос и Сарабия вызваны в сборную Испании

    Объявлен сборной Испании на матчи отборочного раунда Евро-2020 против Румынии и Фарерских островов.

    Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Рома»);

    Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос (оба – «Реал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Марио Эрмосо («Атлетико»), Унаи Нуньес («Атлетик»);

    Полузащитники: Даниэль Парехо («Валенсия»), Серхио Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Сауль («Атлетико»), Фабиан Руис («Наполи»), Сусо («Милан»), Даниэль Себальос («Арсенал»);

    Нападающие: Родриго («Валенсия»), Пако Алькасер («Боруссия» Д), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

    • 5 сентября испанцы в гостях сыграют с Румынией, а 8 сентября примут дома Фарерские острова.
    • Команда Роберто Морено занимает первое место в группе F, победив во всех четырех матчах.

    Источник: Официальный твиттер сборной Испании

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