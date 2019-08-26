Комличенко – о вызове в сборную России: «Я готов ко всему, даже просто тренироваться рад»

Очень позитивный и адекватный подход к вопросу вызова в сборную.
А по поводу ЦСКА: Акинфеев и Фернадес с Газмяса? А Головин и Дзагоеев никогда не вызывались в сборную?
Только дай повож поистерить, ой ой Чалова не вызвали. Придёт время - вызовут.
А Николаю - удачи и профессионального роста!!!
Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями после получения приглашения в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
– Как и когда узнали о вызове в сборную?
– В обед. Друзья написали, пресс-атташе позвонил и поздравил. Видел фотографию итогового списка. Плюс-минус те же футболисты, добавились только Жирков, Черышев, Джанаев.
– С кем-то из тренерского штаба поддерживали связь?
– Нет. Возможно, на днях Станислав Саламович наберет, поинтересуется, как у меня дела.
– Что знаете о текущей форме Дзюбы и Смолова – своих основных конкурентов?
– Знаю, что они в обойме своих клубов, играют в каждом матче, забивают. Так что в хорошей форме.
– Федор Чалов много забивает в России, но Станислав Саламович по-прежнему отдает предпочтение другим, давая армейцу играть за молодежную сборную. Готовы к минимуму игрового времени и вообще обсуждали с Черчесовым свою роль в национальной команде?
– Нет, еще не обсуждали. Я готов ко всему. Даже просто тренироваться в сборной рад, потому что набираюсь опыта. Мне очень нравится в национальной команде, получаю настоящее удовольствие. Перед сборной стоят большие задачи, впереди матчи отборочного турнира чемпионата Европы.
- Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября, а Россия – Казахстан – 9 сентября.
- В этом сезоне Комличенко забил семь голов в семи матчах во всех турнирах.
- Нападающий уже вызывался в национальную сборную, но пока не дебютировал за нее.