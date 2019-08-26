Комличенко – о вызове в сборную России: «Я готов ко всему, даже просто тренироваться рад»

Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями после получения приглашения в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

– Как и когда узнали о вызове в сборную?

– В обед. Друзья написали, пресс-атташе позвонил и поздравил. Видел фотографию итогового списка. Плюс-минус те же футболисты, добавились только Жирков, Черышев, Джанаев.

– С кем-то из тренерского штаба поддерживали связь?

– Нет. Возможно, на днях Станислав Саламович наберет, поинтересуется, как у меня дела.

– Что знаете о текущей форме Дзюбы и Смолова – своих основных конкурентов?

– Знаю, что они в обойме своих клубов, играют в каждом матче, забивают. Так что в хорошей форме.

– Федор Чалов много забивает в России, но Станислав Саламович по-прежнему отдает предпочтение другим, давая армейцу играть за молодежную сборную. Готовы к минимуму игрового времени и вообще обсуждали с Черчесовым свою роль в национальной команде?

– Нет, еще не обсуждали. Я готов ко всему. Даже просто тренироваться в сборной рад, потому что набираюсь опыта. Мне очень нравится в национальной команде, получаю настоящее удовольствие. Перед сборной стоят большие задачи, впереди матчи отборочного турнира чемпионата Европы.