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    Комличенко – о вызове в сборную России: «Я готов ко всему, даже просто тренироваться рад»

    Форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями после получения приглашения в сборную России для подготовки к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

    – Как и когда узнали о вызове в сборную?

    – В обед. Друзья написали, пресс-атташе позвонил и поздравил. Видел фотографию итогового списка. Плюс-минус те же футболисты, добавились только Жирков, Черышев, Джанаев.

    – С кем-то из тренерского штаба поддерживали связь?

    – Нет. Возможно, на днях Станислав Саламович наберет, поинтересуется, как у меня дела.

    – Что знаете о текущей форме Дзюбы и Смолова – своих основных конкурентов?

    – Знаю, что они в обойме своих клубов, играют в каждом матче, забивают. Так что в хорошей форме.

    – Федор Чалов много забивает в России, но Станислав Саламович по-прежнему отдает предпочтение другим, давая армейцу играть за молодежную сборную. Готовы к минимуму игрового времени и вообще обсуждали с Черчесовым свою роль в национальной команде?

    – Нет, еще не обсуждали. Я готов ко всему. Даже просто тренироваться в сборной рад, потому что набираюсь опыта. Мне очень нравится в национальной команде, получаю настоящее удовольствие. Перед сборной стоят большие задачи, впереди матчи отборочного турнира чемпионата Европы.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября, а Россия – Казахстан – 9 сентября.
    • В этом сезоне Комличенко забил семь голов в семи матчах во всех турнирах.
    • Нападающий уже вызывался в национальную сборную, но пока не дебютировал за нее.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.08.2019 22:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3211

      Yev 8 часов назад

      Очень позитивный и адекватный подход к вопросу вызова в сборную.
      А по поводу ЦСКА: Акинфеев и Фернадес с Газмяса? А Головин и Дзагоеев никогда не вызывались в сборную?
      Только дай повож поистерить, ой ой Чалова не вызвали. Придёт время - вызовут.
      А Николаю - удачи и профессионального роста!!!

      0
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      Рейтинг: +1272

      Derzkiy1 8 часов назад

      В ЦСКА если перейдёт , больше не вызовут )

      -1
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      Рейтинг: +673

      Niko > Derzkiy1 1 час назад

      Обоснуй? Или просто язык без костей?

      0
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      Рейтинг: +888

      Genz 8 часов назад

      Тактичный, воспитанный, как Дженифер Лопес

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