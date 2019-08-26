Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Гендиректор «Крыльев» — о невызове Соболева в сборную: «Видимо, ему надо больше доказывать свой класс»

    Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался на тему отсутствия нападающего Александра Соболева в составе сборной России на матчи против Казахстана и Шотландии.

    «Состав сборной определяет главный тренер и тренерский штаб. Александр этот сезон начал мощно. И если он будет двигаться в том же направлении, то обязательно получит вызов в сборную. Видимо, ему надо еще больше доказывать свой класс.

    У парня есть все шансы попасть в сборную в будущем. Уверен, что рано или поздно он будет там», – сказал Шашков.

    Ранее РФС назвал состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020.

    • В текущем сезоне 22-летний Соболев забил шесть голов и сделал два ассиста в семи матчах. Форвард лидирует в гонке бомбардиров российского чемпионата.
    • За сборную России U21 Соболев провел два матча, результативными действиями не отметился.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      Киркинитидец 1 час назад

      набьет 30 -к и позовут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      Sviro 2 часа назад

      Жираф большой, ему видней! Верю в Черчесова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      Derzkiy1 2 часа назад

      Чалов лучший в прошлом сезоне был, не вызывают уже) сезона 2-3 по 20+ забивать нужно и к этому времени бревно может высохнет и усатого уволят тогда будет шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2725

      woyser 2 часа назад

      Веретенников три года был лучшим бомбардиром, но у руля сборной был самодур. В этом весь наш футбол. Смолов уже ноль, Дзюба как был колтырём, так и будет - но они лучшие по мнению посредственного вратаря и среднего тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 4 часа назад

      у нас не будет нормального футбола пока у руля бизнесмены и физруки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Не любит Черчесов кто много забивает. Вратарь же в прошлом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      он не тренер а физрук в начальной школе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      СвинкаСправедливости 5 часов назад

      Ему надо меньше валяться на поле.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      АКМ-74У > СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Свинкам надо меньше грубить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +980

      Борат 5 часов назад

      ЧАЛОВ ЗА СЕЗОН ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ СТАЛ И ЕГО НЕ ВЫЗЫВАЛИ,
      А ЭТОГО ЗА 7 ТУРОВ УЖЕ В СБОРНУЮ НУЖНО ЗВАТЬ ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +644

      GSmall > Борат 5 часов назад

      А Дзюбу надо,да?Никчемного куска д..... вызывают,а того кто старается нет

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73518
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru