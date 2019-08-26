Гендиректор «Крыльев» — о невызове Соболева в сборную: «Видимо, ему надо больше доказывать свой класс»

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался на тему отсутствия нападающего Александра Соболева в составе сборной России на матчи против Казахстана и Шотландии.

«Состав сборной определяет главный тренер и тренерский штаб. Александр этот сезон начал мощно. И если он будет двигаться в том же направлении, то обязательно получит вызов в сборную. Видимо, ему надо еще больше доказывать свой класс.

У парня есть все шансы попасть в сборную в будущем. Уверен, что рано или поздно он будет там», – сказал Шашков.

Ранее РФС назвал состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2020.