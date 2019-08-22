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    Черчесов объявит состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном 26 августа. Начало сбора – 1 сентября

    Список футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, будет объявлен 26 августа.

    «Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа.

    Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.

    Начало сбора запланировано на 1 сентября. К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в РПЛ 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления. В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября. 4-го запланирован вылет в Глазго», – сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

    • Сборная России проведет 6 и 9 сентября матчи со сборными Шотландии и Казахстана.
    • После четырех матчей Россия занимает второе место в группе I, в ее активе 9 очков. Казахстан и Шотландия набрали по 6 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2019 18:35
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