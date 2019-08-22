Черчесов объявит состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном 26 августа. Начало сбора – 1 сентября

Список футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, будет объявлен 26 августа.

«Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа.

Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.

Начало сбора запланировано на 1 сентября. К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в РПЛ 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления. В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября. 4-го запланирован вылет в Глазго», – сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.