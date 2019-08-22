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    «Советский спорт»: Черчесов отказался от объявления расширенного состава сборной России

    По информации «Советского спорта», главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от практики объявления расширенного состава команды.

    Перед матчами отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном Черчесов решил сразу опубликовать список игроков сборной, кого уже пригласили к участию в этих играх.

    Ранее за 10-15 дней до сборов тренерский штаб называл расширенный состав сборной.

    • Сборная России проведет 6 и 9 сентября матчи со сборными Шотландии и Казахстана.
    • После четырех матчей Россия занимает второе место в группе I, в ее активе 9 очков. Казахстан и Шотландия набрали по 6 очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.08.2019 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 16:22

      Так понял, что особо некого туда вписывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 15:50

      ждёт кокорина выпустят по удо или нет

      2
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