«Советский спорт»: Черчесов отказался от объявления расширенного состава сборной России

По информации «Советского спорта», главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от практики объявления расширенного состава команды.

Перед матчами отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном Черчесов решил сразу опубликовать список игроков сборной, кого уже пригласили к участию в этих играх.

Ранее за 10-15 дней до сборов тренерский штаб называл расширенный состав сборной.