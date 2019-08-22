«Советский спорт»: Черчесов отказался от объявления расширенного состава сборной России

Так понял, что особо некого туда вписывать
По информации «Советского спорта», главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от практики объявления расширенного состава команды.
Перед матчами отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном Черчесов решил сразу опубликовать список игроков сборной, кого уже пригласили к участию в этих играх.
Ранее за 10-15 дней до сборов тренерский штаб называл расширенный состав сборной.
- Сборная России проведет 6 и 9 сентября матчи со сборными Шотландии и Казахстана.
- После четырех матчей Россия занимает второе место в группе I, в ее активе 9 очков. Казахстан и Шотландия набрали по 6 очков.