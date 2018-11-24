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    У форварда «Базеля» ван Вольфсвинкела обнаружена аневризма сосудов мозга

    У нападающего «Базеля» Рики ван Вольфсвинкела выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

    Врачи диагностировали аневризму сосудов головного мозга. По данным Sky Sports, из-за болезни футболист пропустит не менее шести месяцев.

    «Я очень благодарен, что аневризму обнаружили. Обычно такой диагноз не ставят вовремя: все выяснятся только при разрыве аневризмы. Она образовалась уже давно, но я не замечал никаких симптомов и не знал о ней», – сказал 30-летний голландец.

    • Ван Вольфсвинкел выступает за «Базель» с 2017 года.
    • Форвард забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 74 матчах.
    • В 2012 году игроком интересовался ЦСКА.
    • В случае разрыва аневризмы происходит внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к летальному исходу.

    Источник: Официальный твиттер «Базеля»

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