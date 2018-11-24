У форварда «Базеля» ван Вольфсвинкела обнаружена аневризма сосудов мозга

У нападающего «Базеля» Рики ван Вольфсвинкела выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи диагностировали аневризму сосудов головного мозга. По данным Sky Sports, из-за болезни футболист пропустит не менее шести месяцев.

«Я очень благодарен, что аневризму обнаружили. Обычно такой диагноз не ставят вовремя: все выяснятся только при разрыве аневризмы. Она образовалась уже давно, но я не замечал никаких симптомов и не знал о ней», – сказал 30-летний голландец.