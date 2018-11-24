У форварда «Базеля» ван Вольфсвинкела обнаружена аневризма сосудов мозга

У нападающего «Базеля» Рики ван Вольфсвинкела выявлены серьезные проблемы со здоровьем.
Врачи диагностировали аневризму сосудов головного мозга. По данным Sky Sports, из-за болезни футболист пропустит не менее шести месяцев.
«Я очень благодарен, что аневризму обнаружили. Обычно такой диагноз не ставят вовремя: все выяснятся только при разрыве аневризмы. Она образовалась уже давно, но я не замечал никаких симптомов и не знал о ней», – сказал 30-летний голландец.
- Ван Вольфсвинкел выступает за «Базель» с 2017 года.
- Форвард забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 74 матчах.
- В 2012 году игроком интересовался ЦСКА.
- В случае разрыва аневризмы происходит внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к летальному исходу.