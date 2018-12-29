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    Капитан «Салюта» – о матче против Кокорина и Мамаева: «Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками»

    Капитан «Салюта» Андрей Колесников поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды заключенных колонии №4 города Алексеевка Белгородской области «Золотой лев» (2:4), в составе которой сыграли полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

    Встреча прошла на территории исправительного учреждения на мини-футбольном поле в формате шесть на шесть и состояла из двух таймов по 20 минут. Мамаев отметился хет-триком, а 35-летний Колесников, выступающий на позиции центрального защитника, дважды забил в свои ворота.

    «Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками – не каждый день предлагают сыграть со сборниками России. Интересно было. Давно не виделся с Кокориным и Мамаевым, пообщались. Говорят, тренируются. Ждeм их на больших полях, будем болеть», – сказал Колесников.

    • В октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из СИЗО-2 «Бутырка» в колонии.

    Источник: «БелПресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      Armani nn 1 минуту назад

      "Обычный дворовый футбол" а сами наверно афтографоф набрали всей командой,что приехала))

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      Рейтинг: +471

      SanInstructor 33 минуты назад

      Давно не виделся с Кокориным и Мамаевым, пообщались. Говорят, тренируются. Ждём их на больших полях, будем болеть – сказал Колесников.


      походу раньше них освободился

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