Капитан «Салюта» – о матче против Кокорина и Мамаева: «Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками»

Капитан «Салюта» Андрей Колесников поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды заключенных колонии №4 города Алексеевка Белгородской области «Золотой лев» (2:4), в составе которой сыграли полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Встреча прошла на территории исправительного учреждения на мини-футбольном поле в формате шесть на шесть и состояла из двух таймов по 20 минут. Мамаев отметился хет-триком, а 35-летний Колесников, выступающий на позиции центрального защитника, дважды забил в свои ворота.

«Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками – не каждый день предлагают сыграть со сборниками России. Интересно было. Давно не виделся с Кокориным и Мамаевым, пообщались. Говорят, тренируются. Ждeм их на больших полях, будем болеть», – сказал Колесников.