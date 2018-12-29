Гендиректор «Салюта» – о матче с командой Кокорина и Мамаева: «Будем играть основным составом»

Генеральный директор «Салюта» Александр Щеглов поделился ожиданиями от матча против команды «Золотой лев», состоящей из заключенных исправительной колонии №4, в том числе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Будем играть основным составом. Разбирали состав команды Кокорина и Мамаева. Персональная опека? Нет, против них еe не будет. Помимо Кокорина и Мамаева у них есть несколько других интересных ребят, решили персонально играть против них», – сказал Щеглов.