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    Гендиректор «Салюта» – о матче с командой Кокорина и Мамаева: «Будем играть основным составом»

    Генеральный директор «Салюта» Александр Щеглов поделился ожиданиями от матча против команды «Золотой лев», состоящей из заключенных исправительной колонии №4, в том числе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Будем играть основным составом. Разбирали состав команды Кокорина и Мамаева. Персональная опека? Нет, против них еe не будет. Помимо Кокорина и Мамаева у них есть несколько других интересных ребят, решили персонально играть против них», – сказал Щеглов.

    • Матч состоится сегодня, 10 августа, на территории исправительного учреждения.
    • Начало игры – в 11:00 по московскому времени.
    • Команды сыграют два тайма по 20 минут.
    • «Салют» выступает в группе «Центр» первенства ПФЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Мост 18 минут назад

      Лучше б зк с охраной играли, посмотрели бы "костолом 2".

      0
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      Рейтинг: +715

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бомбардир вы будите освещать чемпионат среди ИТК ? Журналист "маляву" строчит.Состав команд напишите, то есть "погонялы". Кока и Мама за львов базар держат...

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