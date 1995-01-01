Главные новости дня. Понсе могут дисквалифицировать на три матча, «Барселона» арендует Неймара

Конфликт между фанатами «Зенита» и ОМОНом произошел из-за забора возле стадиона.

Комличенко – приоритетная трансферная цель «Локомотива».

Мбаппе вытолкнул Неймара из кадра во время командного фото после матча с «Ренном».

Неймар на следующей неделе перейдет в «Барселону» на правах аренды.

Кен перешел из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 миллиона.

Понсе могут дисквалифицировать на три матча.

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и выиграл Суперкубок.

На матч «Рубин» – ЦСКА приехал скаут «Манчестер Юнайтед».

«Витесс» начал чемпионат с ничьи с «Аяксом». Как вообще дела у Слуцкого?