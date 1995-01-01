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    Sport.es: Неймар на следующей неделе перейдет в «Барселону» на правах аренды

    Нападающий «ПСЖ» Неймар на следующей неделе должен сменить клуб. По сведениям издания Sport.es, «Барселона» договорилась с французами о годичной аренде футболиста.

    По окончании аренды, летом 2020 года, каталонцы будут иметь право выкупить игрока. Сделка должна быть оформлена в течение следующей недели.

    Источник: Sport.es

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