Sport.es: Неймар на следующей неделе перейдет в «Барселону» на правах аренды

Зачем ?
Нападающий «ПСЖ» Неймар на следующей неделе должен сменить клуб. По сведениям издания Sport.es, «Барселона» договорилась с французами о годичной аренде футболиста.
По окончании аренды, летом 2020 года, каталонцы будут иметь право выкупить игрока. Сделка должна быть оформлена в течение следующей недели.
- Неймара после матча за Суперкубок Франции вытолкнули из кадра на командном фотографировании.
- В Испании сообщали, что бразилец больше точно не сыграет за «ПСЖ».
- Другой претендент на Неймара – «Реал».