Sport.es: Неймар на следующей неделе перейдет в «Барселону» на правах аренды

Нападающий «ПСЖ» Неймар на следующей неделе должен сменить клуб. По сведениям издания Sport.es, «Барселона» договорилась с французами о годичной аренде футболиста.

По окончании аренды, летом 2020 года, каталонцы будут иметь право выкупить игрока. Сделка должна быть оформлена в течение следующей недели.